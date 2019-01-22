Кондратьев: майский указ — это нормативно-правовой акт, который нужно исполнить

Реализацию национальных проектов в крае 22 января обсудили в Краснодаре. Губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание по исполнению майского указа президента.

В зале собрались вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и министерств, в режиме видеосвязи присутствовали главы муниципальных образований. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Кубань в свою очередь должна выполнить 42 региональных проекта. За каждым из них закреплены кураторы. Глава региона отметил, что главная задача проектов — не просто добиться конкретных цифр, а изменить к лучшему качество жизни людей.

«Майский указ — это не декларация о намерениях, это нормативно-правовой акт, который нужно исполнить. Президент выстраивал перед страной задачу, — а значит перед регионами, перед нами, — которую мы должны выполнить. А задача на ближайшие шесть лет простая: мы должны во многом где-то кратно увеличить темпы экономического роста, кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов, а у нас с вами 42 региональных проекта в развитии 12 нацпроектов, где мы максимально будем контролировать каждый и реализовывать тот или иной региональный проект. Не просто с точки зрения административного контроля, а, в первую очередь, мониторить мнение жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему, потому что одними отчетами наших коллег я не ограничусь», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На совещании заместители губернатора доложили, что уже сделано по определенным направлениям и какое финансирование закреплено за каждым региональным проектом. Вениамин Кондратьев отметил, что выполнение майского указа президента — это стратегически важная задача, реализацию нацпроектов глава региона будет контролировать лично.