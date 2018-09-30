Кондратьев: машиностроительный комплекс занимает ведущие позиции в индустриальном кластере

Глава Краснодарского края поздравил машиностроителей с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что опыт и высокие стандарты качества кубанских предприятий, уникальное оборудование позволяют создавать по-настоящему высококлассную продукцию, которая пользуется стабильным спросом на внутреннем рынке и за рубежом.

«Промышленное производство — ключевая отрасль экономики Кубани, локомотив ее инновационного развития. Сегодня машиностроительный комплекс вновь занимает ведущие позиции в индустриальном кластере региона», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По его словам, «Кубаньжелдормаш», «Армавирский машиностроительный завод», «Точмашприбор», станкостроительный завод имени Седина, который переживает второе рождение, — это гордость и достояние края.

«Поздравляю рабочих, инженеров, конструкторов — всех, кто каждый день трудится в цеху, проектирует, передает уникальный опыт молодым специалистам. Своей работой вы закладываете фундамент для будущего сильной, развитой Кубани», — сказал глава региона.

В промышленном комплексе края машиностроительные отрасли занимают 16% и демонстрируют уверенный рост. Объем отгруженной продукции по итогам 2017 года достиг 53,7 млрд рублей, с темпом роста 106,6% относительно 2016 года. С начала 2018-го отгрузка товаров превысила 35,7 млрд рублей, или 115,5% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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