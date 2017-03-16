Кондратьев: масштабная реконструкция стадиона «Кубань» к ЧМ не планируется

Краснодарский стадион «Кубань» обновят и будут использовать как тренировочную площадку чемпионата мира по футболу 2018 года.

Масштабная реконструкция объекта не запланирована. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Первоочередная задача — подготовить стадион «Кубань» к чемпионату мира. Эта площадка может стать одной из баз для размещения команд, участвующих в чемпионате. Для приведения тренировочной площадки в соответствие с необходимыми требованиями на стадионе будет заменен газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется», — рассказал Кондратьев.

На стадионе «Кубань» домашние матчи проводит одноименный клуб Футбольной национальной лиги. Арена вмещает 35 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкция стадиона «Кубань» должна завершиться к концу 2017 года. Она пройдет в два этапа: первый — до чемпионата мира по футболу 2018 года, второй — после. Первый этап затронет только подтрибунные помещения и укладку нового газона. На втором этапе стадион станет полностью двухъярусным, а над трибунами появится крыша.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко заявлял, что «желто-зеленым» не придется играть на арене «Краснодара» во время ремонта стадиона. Однако позже вице-губернатор Николай Долуда отмечал, что во время укладки нового газона домашние матчи «Кубани» по договоренности с Сергеем Галицким будут проходить на стадионе «быков».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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