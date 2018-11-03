Кондратьев: мирное небо над нашими головами обеспечивают выпускники летного училища

Губернатор Кубани 3 ноября поздравил руководство, курсантов и выпускников высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова с 80-летним юбилеем вуза.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею, Вениамин Кондратьев отметил, что учебное заведение, как и российская армия в целом, переживало разные периоды за последние несколько десятков лет. Но офицеры всегда оставались верными своему долгу — служению Родине. Значительный вклад в укрепление безопасности страны сегодня вносят выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Мирное небо над нашими головами обеспечивают сегодня ваши бывшие курсанты. Порою ценой собственной жизни. Все мы помним, как погиб выпускник училища, герой России Роман Филиппов в феврале этого года в Сирии. Как настоящий русский офицер, он не сдался живым в плен», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, своим мужеством и героизмом выпускники заложили золотые традиции училища.

«Понятие воинской чести, достоинства, профессионализм высочайшего класса — это то, что всегда отличало выпускников вуза. Недаром среди них 137 Героев Советского союза. Все жители края гордятся летным училищем — второго такого учебного заведения в России нет», – добавил Кондратьев.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, заслуженный военный летчик РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин подчеркнул, что за 80 лет училищем пройден большой путь.

«Выпущено сотни летчиков, которые проявили себя, успешно выполняя сложнейшие задачи. Каждый раз доказывая, что воздушно-космические войска — мощный вид вооруженных сил», — сказал Юдин.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что вывшие курсанты вуза составляют элиту боевой авиации РФ.

«Они выполняют самые сложные задачи. Училище — главная кузница военных кадров для военной авиации. Здесь все условия для получения качественного образования», – заявил председатель Законодательного собрания края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в небе над Краснодаром прошел воздушный парад, посвященный юбилею вуза.

Заместитель губернатора Николай Долуда 2 ноября приехал поздравить летное училище имени Серова с 80-летним юбилеем.

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