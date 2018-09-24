Кондратьев: муниципалитетам надо выделять участки под спортобъекты возле школ

Одну из таких площадок под строительство спорткомплекса глава региона Вениамин Кондратьев посетил в Краснодаре.

Вместе с вице-губернаторами и мэром Евгением Первышовым Вениамин Кондратьев осмотрел территории возле двух соседних школ — № 20 и 37 по улице Сормовской. Планируется, что здесь будет возведен спорткомплекс площадью 800 кв. м.

В нем будут созданы современные условия для занятий игровыми и другими видами спорта. Это также позволит в полной мере выполнить образовательный стандарт — три часа уроков физкультуры в неделю. Во внеурочное время в комплексе будут открыты секции спортивных школ для всех желающих.

По словам губернатора, городу, и в целом краю, нужно больше таких спортивных сооружений.

«Муниципалитетам необходимо выделять свободные земельные участки под спортобъекты возле школ, но и требование о поиске дополнительных мест под многофункциональные площадки не отменяется. Использование ближайших к школам территорий только частично решает эту задачу, а нам важно, чтобы каждый желающий имел возможность заниматься спортом. Это обязательное требование», — акцентировал глава региона.

Как уточнил Первышов, в краевом центре планируют построить четыре многофункциональных спорткомплекса на пришкольных территориях. Возможное расположение спортивных объектов: около школ № 20 и 37, а также на территории школы № 84 и лицея № 4.

«Мы отобрали несколько школьных территорий, достаточно больших по площади, которые позволяют возвести спортивные залы, где учащиеся и жители соседних микрорайонов смогут заниматься круглогодично. При этом в каждой школе сохраняются стадионы и открытые площадки для тренировок», – цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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