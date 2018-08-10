Кондратьев: мы делаем все, чтобы максимальное число жителей края занималось спортом

10 августа в 19:23

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в преддверии профессионального праздника наградил лучших работников физкультуры.

Почетное звание заслуженного работника физической культуры и спорта получили четыре кубанских тренера, а регбистам, фигуристам и легкоатлетам вручили благодарности от губернатора и звания «Заслуженный мастер спорта России».

Поздравляя собравшихся, Вениамин Кондратьев отметил, что они вносят большой вклад в развитие массового спорта в регионе.

«Что делает физкультура, спорт? Они объединяют мальчишек и девчонок из различных районов, делают их огромной спортивной семьей. А значит, они эти отношения сохранят на долгие годы, а может быть и на всю жизнь. Как правило, и жизнь это подтверждает, самые надежные и преданные друзья появляются в спортивном зале или комплексе. Мы стараемся сделать все, чтобы максимальное количество жителей края занималось спортом», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Дети хотят заниматься физической культурой и спортом, и взрослые тоже хотят. Это на территории нашего края становится действительно модным. И это здорово. Спорт становится популярным благодаря тому, что есть такие спортивные звезды, как вы — многие дети хотят быть похожими на вас», — обратился к спортсменам заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Бюджет края сейчас максимально ориентирован на социальную сферу. На развитие физической культуры и спорта в этом году из краевого бюджета выделено 8,5 млрд рублей. Только в 2017 году на сельских территориях Кубани построили 15 спортивных площадок и шесть физкультурных комплексов. Сейчас идет возведение еще 14. Краснодарский край в очередной раз стал лучшим регионом по развитию физической культуры и спорта в России.

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