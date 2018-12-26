Кондратьев: мы достигли целей, обозначенных в начале года» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Кондратьев: мы достигли целей, обозначенных в начале года

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Губернатор Краснодарского края 26 декабря провел итоговое совещание, на котором обсудили, как развивался регион в 2018 году.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 2018 год с экономической стороны был хорошим для края.

«Мы достигли целей, обозначенных в начале года. Но и этого мало. Чтобы решить задачи, которые перед нами ставят жители, надо еще много трудиться», — заявил глава региона.

Кондратьев привел в пример динамику основных экономических показателей. В 2015 году бюджет региона составлял 190 млрд рублей. За три года эту цифру удалось увеличить на 75 млрд рублей и теперь бюджет достигает 265 млрд, что на 5 млрд рублей больше запланированного. Приоритет в 70% отдан социальному блоку.

«Сегодня огромная часть бюджета идет на развитие и модернизацию важнейших отраслей экономики, мы увеличиваем финансирование отдельных программ. В следующем году ставим еще более амбициозные цели за счет новых направлений, в том числе промышленности», — сказал губернатор.

Кроме того, среди долгосрочных планов, обозначенных в Стратегии-2030 — увеличение бюджета до 600 млрд рублей, планка по собственным доходам также увеличивается — до 280 млрд рублей.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко напомнил, что в этом году приняли ряд законопроектов о регулировании в экономике — прежде всего, это Стратегия, также внесли изменения в законодательстве в отрасли промышленности и АПК.

«Наши приоритеты неизменны — социальная направленность, развитие реального сектора экономики, контроль за ходом исполнения госпрограмм, поиск новых точек роста», — добавил председатель ЗСК.

Кондратьев отметил плодотворную и эффективную работу исполнительной и законодательной власти, подчеркнув, что депутатский корпус края принимает именно те законы, которые влияют на жизнь людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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