Губернатор Краснодарского края 26 декабря провел итоговое совещание, на котором обсудили, как развивался регион в 2018 году.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 2018 год с экономической стороны был хорошим для края.

«Мы достигли целей, обозначенных в начале года. Но и этого мало. Чтобы решить задачи, которые перед нами ставят жители, надо еще много трудиться», — заявил глава региона.

Кондратьев привел в пример динамику основных экономических показателей. В 2015 году бюджет региона составлял 190 млрд рублей. За три года эту цифру удалось увеличить на 75 млрд рублей и теперь бюджет достигает 265 млрд, что на 5 млрд рублей больше запланированного. Приоритет в 70% отдан социальному блоку.

«Сегодня огромная часть бюджета идет на развитие и модернизацию важнейших отраслей экономики, мы увеличиваем финансирование отдельных программ. В следующем году ставим еще более амбициозные цели за счет новых направлений, в том числе промышленности», — сказал губернатор.

Кроме того, среди долгосрочных планов, обозначенных в Стратегии-2030 — увеличение бюджета до 600 млрд рублей, планка по собственным доходам также увеличивается — до 280 млрд рублей.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко напомнил, что в этом году приняли ряд законопроектов о регулировании в экономике — прежде всего, это Стратегия, также внесли изменения в законодательстве в отрасли промышленности и АПК.

«Наши приоритеты неизменны — социальная направленность, развитие реального сектора экономики, контроль за ходом исполнения госпрограмм, поиск новых точек роста», — добавил председатель ЗСК.

Кондратьев отметил плодотворную и эффективную работу исполнительной и законодательной власти, подчеркнув, что депутатский корпус края принимает именно те законы, которые влияют на жизнь людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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