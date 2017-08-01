Кондратьев: мы можем рассчитывать на рекорд по выработке сахара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 июля принял участие в планерном совещании, на котором подвели предварительные итоги уборочной кампании.

В регионе приступили к уборке сахарной свеклы. Вениамин Кондратьев сообщил, что этой культурой засеяно более 200 тыс. га, что на 13 тыс. га больше, чем в 2016 году. Планируется, что минимальный объем переработки сырья составит 12 млн т. Уже выработано более 100 т сахара.

«Сахарная отрасль сегодня — один из локомотивов АПК региона. Запущены все 16 предприятий по переработке сахарной свеклы. У нас есть все основания рассчитывать на рекордный результат по выработке сахара», — отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил аграриев за высокие результаты по уборке зерновых и зернобобовых культур.

«Несмотря на непростые погодные условия, в крае собрано 10 млн 364 тыс. т зерна. Это на 212 тыс. т больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Кондратьев.

По словам заместителя главы края Андрея Коробки, озимой пшеницы собрано 9 млн 50 тыс. т. Урожайность составила почти 65 ц/га. Более 70 ц/га дали аграрии Каневского и Тимашевского районов.

На совещании отметили и высокие показатели по уборке зерна в фермерских хозяйствах. В Брюховецком районе урожайность превысила 92 ц/га. В целом доля КФХ в общем урожае составляет более 30%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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