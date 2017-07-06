Кондратьев: мы обязаны защитить жителей Крымского района от подтоплений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 июля встретился с активом муниципалитета и обсудил перспективы развития территории.

Во встрече приняли участие заместители главы края, руководитель района Сергей Лесь.

Кондратьев отметил, что сегодня необходимо продолжать развитие Крымского района и, прежде всего, закончить берегоукрепительные работы, завершить строительство дамб и мостов, вынести капитальные объекты из зоны подтопления.

«Полумер здесь быть не может, они не приведут к результату. Люди в своих домах должны чувствовать себя безопасно, и мы обязаны защитить их от подтоплений», — подчеркнул глава края.

Губернатор добавил, что в муниципалитете необходимо завершить строительство ряда социальных объектов, в первую очередь речь идет о школе искусств и спортивном комплексе с плавательным бассейном.

«Появление любого спортобъекта, школы говорит о том, что жизнь в районе не просто налаживается, а развивается», — заметил Кондратьев.

Сергей Лесь заверил, что все эти вопросы в приоритете у муниципальной власти. По его словам, в августе планируется открытие отремонтированного детского сада на 80 мест на хуторе Новоукраинском, а также пристройки к нему на 60 мест. Это позволит ликвидировать актуальную очередь в дошкольные учреждения поселения. Возведение пристройки на 60 дополнительных мест началось в поселке Южном. К 1 сентября планируется открытие новой школы на 120 мест на хуторе Школьном.

В 2016 году в центральной районной больнице прошел капитальный ремонт отделения реанимации, открыт новый рентген-кабинет. В этом году в муниципалитет поступят новый аппарат УЗИ и оборудование для эндоскопических исследований.

На встрече также затронули вопросы развития безбарьерной среды в районе, ремонта дорог, тротуаров, водо-и электроснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымске 6 июля прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим во время наводнения в 2012 году. Губернатор Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями и руководителем муниципалитета Сергеем Лесем возложил цветы к памятному знаку у реки Адагум.

Наводнение в Крымском районе произошло в ночь с 6 на 7 июля 2012 года. После проливных дождей из берегов вышли горные реки. Жертвами стихийного бедствия стали более 150 человек, пострадали 34 тыс. человек. Жители Крымска поделились воспоминаниями о наводнении.

После трагедии на реке Адагум провели берегоукрепительные работы, расчистили русло.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что развитие Крымска будет лучшей данью памяти жертвам наводнения.

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