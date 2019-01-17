Проект модернизации аэропорта Геленджика 17 января представили Вениамину Кондратьеву. Губернатор встретился со старшим вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым, чтобы обсудить дальнейшее развитие аэровокзального комплекса.

Воздушная гавань разместится на площади в 9 тыс. кв. м, аэропорт сможет обслуживать 890 пассажиров в час. Глава региона уверен: реализация этого инвестиционного проекта позволит Геленджику принимать еще больше туристов и выведет курортный город на международный уровень.

«Геленджик развивается, и сегодня это тот курорт, который принимает более 4 млн туристов в год. Конечно, мы стремимся сделать так, чтобы он был круглогодичным. Поэтому стратегически важно, чтобы аэропорт был современным. Сегодня мы обсуждаем не просто будущую стратегию, а стратегию, которая будет реализована в скоротечном периоде времени. Однозначно, край и я лично, — мы максимально окажем всяческое содействие в том, чтобы этот проект состоялся. А я уверен: он состоится. Я посмотрел, каким будет аэровокзальный комплекс. Честно говоря, даже не верится, что такой комплекс может быть не то что в Геленджике, а вообще в Краснодарском крае. И это еще раз меня утвердило в мысли, что такой аэровокзальный комплекс должен быть у современнейшего курорта, комфортного, востребованного не только жителями края и страны, но и зарубежными отдыхающими. И мы сегодня сделаем все, чтобы Геленджик стал таким курортом», — заявил Вениамин Кондратьев.

«На сегодняшний день у нас уже реализуется проектирование. Мы думаем, что до начала лета войдем в госэкспертизу. Это значит, что мы на конец года, уже этого года, планируем выход на площадку. Начало строительных работ планируем до февраля следующего года. Открытие терминала и запуск в эксплуатацию видим в конце 2021 года», — отметил старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Юрий Молчанов.

Уже определен объем инвестиций — это порядка 4 млрд рублей. Модернизация аэропорта — это важный шаг в дальнейшем развитии города-курорта, отметил Вениамин Кондратьев.

«Наша позиция — Геленджик должен оставаться курортным и развиваться как курорт. Пусть даже комфортным, благоустроенным, но не микрорайоном. Это курорт. И будущее его — только как курорта. Поэтому мы максимально запретили строительство жилья в Геленджике. Только санатории, отели, дома отдыха. Все, что будет создавать его будущее, но только как большого и популярного курорта. Это стратегическая задача», — пояснил губернатор.

Реконструкция аэропорта Геленджика позволит увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год, отметили инвесторы. Помимо здания аэропорта, будут построены служебно-технические помещения, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов.

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