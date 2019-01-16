Проработать этот механизм губернатор поручил на краевом совещании по вопросам долевого строительства.

По мнению Вениамина Кондратьева, в отдельных случаях для ускорения ввода в эксплуатацию многоэтажных домов возможно привлечение бюджетных средств.

«На достройку объектов требуются разные суммы — от 50 млн до 2 млрд рублей. Понятно, что мы не можем просто выделять из бюджета такие объемы. Обязательным условием должен быть последующий возврат денег в казну за счет продажи имущества недобросовестных застройщиков», — отметил губернатор.

Глава региона также напомнил, что с прошлого года на Кубани действует закон о дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства жилья. Инвесторам, достраивающим дома, предоставляется ряд компенсаций, в том числе земельные участки без торгов.

По словам Кондратьева, достроить дома обманутых дольщиков — это совместная работа власти и застройщиков, которая поможет окончательно решить проблему долгостроев и обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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