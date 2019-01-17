Глава региона Вениамин Кондратьев 17 января рассказал представителем СМИ о планах по реализации приоритетного федерального проекта.

«Финансирование проекта на Кубани увеличено до 1,8 млрд рублей. Такое внимание к нашему краю со стороны правительства очень ценно — население региона сегодня составляет более 5,5 млн человек, в прошлом году Кубань посетили рекордные 17 млн человек. И жителям, и гостям региона мы должны обеспечить качественную жизнь», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, на выделенные средства в 2019 году благоустроят около 100 объектов. В Краснодаре планируют привести в порядок четыре зеленые зоны: скверы Фестивальный, Садовый, Студенческий и сквер Пограничников.

Как пояснил Кондратьев, они давно нуждаются в реконструкции. В Белореченске планируется обновить парк Победы, а в Апшеронске — приступить к реконструкции центрального Парка культуры и отдыха. Эти объекты выбрали сами жители региона.

В 2018 году в крае выделили 1,5 млрд рублей. За счет этих средств привели в порядок 92 дворовые и общественные территории, которые выбрали весной по итогам рейтингового голосования жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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