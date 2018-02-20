Кондратьев: на инвестфоруме в Сочи подписали соглашения почти на 800 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что РИФ-2018 стал более активным и авторитетным.

Это подтверждает состав участников и объем привлеченных инвестиций.

«Из общей суммы соглашений — а это почти 800 млрд рублей — 242 млрд рублей приходится на Краснодарский край. В результате реализации проектов на Кубани будет создано более 13 тыс. рабочих мест. И для нас важно, что серьезно увеличилась инвестиционная привлекательность не совсем привычных для нашего региона отраслей — промышленности и теплоэнергетического комплекса», — отметил губернатор.

Промышленность по объему привлеченных инвестиций опередила туризм, а ТЭК «забрал» почти половину суммы от всех подписанных соглашений. Именно такая динамика нужна Краснодарскому краю. Экономическое развитие субъектов сегодня определяют процессы импортозамещения, регионы конкурируют друг с другом в стремлении занять освободившиеся от импортных товаров и услуг ниши, считает руководитель края.

«АПК и туризм отрасли уже достаточно развиты. А вот в промышленности, в сфере энергетики работы еще очень много. При этом база для того, чтобы быть среди лидеров России в промпроизводстве, в топливно-энергетическом комплексе, у края есть. Осталось найти партнеров — и это тоже была одна из задач форума», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Он также рассказал о важных проектах в области развития альтернативной энергетики в регионе, о том, что на форуме была представлена новая экономическая карта — направления развития края на ближайшие 12 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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