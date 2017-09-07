Кондратьев: на Красной Поляне по ски-пассу туристам будет доступно более 150 км трасс

Решение о создании единого ски-пасса для трех горнолыжных курортов Сочи приняли в январе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководству курортов «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» совместно с администрацией Краснодарского края разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения всех зон горнолыжного катания.

Сейчас единая система, фиксирующая гостей по одному электронному носителю, проходит период настройки, который планируют завершить в ноябре. Ожидается, что в декабре систему запустят в эксплуатацию. Гостям предложат тарифы в зависимости от периода пребывания — разовый, сезонный и абонемент на несколько дней.

«Всего туристам будет доступно более 150 км трасс на курортах Красной Поляны. Такое нововведение приблизит уровень сервиса в крае к международному формату, поможет привлечь дополнительное число туристов. Уверен, что горнолыжные комплексы Кубани могут составить достойную конкуренцию зарубежным», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что такой формат позволит туристам более грамотно планировать бюджет на отдых, выбирая подходящие трассы и объекты размещения.

Во время новогодних праздников заполняемость отелей горного кластера Сочи составила 98%. С учетом однодневных посетителей и участников экскурсий в праздничные дни «Розу Хутор», «Горки Город» и «Газпром» посетили более 350 тыс. человек. Всего курорты Кубани в этот период приняли более 465 тыс. туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в июле начали продавать ски-пассы на сезон-2017/18. Единый ски-пасс готовят на базе платформы SKIDATA, уже введенной в эксплуатацию на курорте «Горки Город».

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