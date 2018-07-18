Кондратьев: на Кубани до конца года построят 30 офисов врачей общей практики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в июле провел личный прием граждан по поручению президента РФ.

Были приняты заявления жителей муниципалитетов о благоустройстве территорий, ремонте социальных объектов, а также рассмотрены уже исполненные задачи.

С вопросом о развитии социальной сферы к главе региона обратилась врач участковой больницы Выселковского района. Любовь Котова сообщила, что в западной части станицы Березанской необходим офис врача общей практики: там живет много пенсионеров и им трудно добираться до районной больницы.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов доложил, что муниципалитету из регионального бюджета выделено 10 млн рублей. Уже начали строить офис ВОП, сдача планируется в декабре 2018 года. Прием здесь будут вести терапевт и педиатр.

Вениамин Кондратьев заметил, что эта форма помощи пользуется все большим доверием у населения.

«Еще несколько лет назад люди не воспринимали офисы врачей общей практики как серьезные медучреждения. Но сегодня сама жизнь показала, что они нужны. Нами разработан четкий алгоритм строительства офисов ВОП в каждом муниципалитете», — подчеркнул губернатор края.

Сейчас в регионе действуют 248 офисов врача общей практики, еще 30 будут открыты в текущем году.

Вопрос о возможности ремонта подъездной дороги к хутору Красноармейскому Тимашевского района задала Наталья Телипко. Как объяснил глава Тимашевского района Алексей Житлов, межпоселенческая дорога с асфальтобетонным покрытием к хутору Красноармейскому Новокорсунского сельского поселения является муниципальной и ремонт на ней уже начался. Стоимость работ — более 7 млн рублей. Завершить их планируется к осени текущего года.

Заявительница из Красноармейского района Галина Радченко рассказала губернатору о необходимости строительства спортивных объектов. Замминистра физической культуры и спорта региона Вячеслав Никитин сообщил, что по краевой госпрограмме строится многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной воркаута в станице Полтавской.

«В Полтавской уже есть шесть спортплощадок. Еще одна будет сдана к началу нового учебного года», — заверил Вячеслав Никитин.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что спортивные объекты должны быть в каждом, даже самом отделенном населенном пункте Кубани.

На сегодня построено более 580 многофункциональных спортивных площадок. С начала 2018 года сданы шесть объектов и еще пять будут введены в строй до конца года.

Помимо этого был рассмотрен ряд выполненных поручений. Так, в прошлом году в результате подъема воды в реке Синюха частичному разрушению подвергся мост в станице Новоалексеевской. Улица Набережная была отрезана от выезда на краевую трассу. По поручению Вениамина Кондратьева параллельно с проведением работ по восстановлению автомобильного моста была сооружена пешеходная кладка. В июне текущего года двухполосный мост был сдан в эксплуатацию.

Также в срок выполнены поручения о замене окон в детском саду хутора Красное Кущевского района. В селе Ковалевском в Новокубанском районе построили малобюджетный спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, тхэквондо и художественной гимнастикой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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