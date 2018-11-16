Кондратьев: на Кубани горнолыжный сезон стартует в начале декабря

В новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тыс. гостей.

«Горнолыжный сезон в Краснодарском крае стартует в начале декабря. Это пятая, можно сказать, юбилейная для нас зима, когда курорты Красной Поляны работают в новом формате. За это время они стали популярны в России и известны по всему миру», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в этом сезоне номерной фонд будет загружен под 100%.

Глава края отметил, что город готов принять туристов. С конца декабря будет работать уже традиционный оперативный штаб. Его задача — координировать работу всех служб, которые отвечают за комфортный отдых: вопросы безопасности, транспорт, санитарное состояние курортов и работу объектов питания.

К этому горнолыжному сезону на Красной Поляне появятся две новые трассы, еще одну восстановят. Всего на горных курортах откроют почти 60 канатных дорог, общая протяженность трасс составляет 153 км.

С начала года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 млн туристов. Летом курорты региона посетили более 10 млн отдыхающих, сообщает РИА «Новости».

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