Кондратьев: на Кубани можно решать любые архитектурные задачи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в марте оценил потенциал кубанских производителей на Международной выставке YugBuild/WorldBuild Krasnodar.

В сопровождении своего заместителя Юрия Гриценко глава региона осмотрел стенды российских компаний по изготовлению стройматериалов, уделив особое внимание представителям Краснодарского края. В экспозиции площадью около 20 тыс. кв. м представлена продукция более 400 компаний.

После осмотра павильонов глава региона посетил конференцию по формированию комфортной городской среды, в которой приняли участие ведущие архитекторы края. По словам Кондратьева, представленная экспозиция — свидетельство того, что ситуация на строительном рынке Кубани стабильная.

Гриценко подтвердил, что по темпам жилищного строительства Краснодарский край остается в лидерах России. В 2016 году регион сохранил вторую позицию в стране, введя 4,5 млн кв. м жилья.

«Январь этого года уже показал рост ввода жилья с учетом новых требований комплексной застройки», — сообщил вице-губернатор.

Он отметил, что застройщики региона делают выбор в пользу местных компаний по изготовлению строительных материалов.

Кондратьев подчеркнул, что рынок кубанских производителей растет не только в количественном, но и в качественном отношении.

«Такой спектр стройматериалов, которые представлены на выставке, сегодня позволяет решать любые архитектурные задачи, делать наши города и районы яркими и комфортными для проживания», — подчеркнул губернатор.

Глава региона заявил о необходимости сбалансировать работу строительной отрасли, прежде всего, в краевой столице.

«Я не за то, чтобы Краснодар был одноэтажным, а за то, чтобы была концепция и понимание, где можно строить небоскребы, а где необходимо сохранить тот город, который сегодня знают жители», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27-я международная выставка строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild/WorldBuild Krasnodar стартовала в Краснодаре 28 февраля.

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