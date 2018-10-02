Кондратьев: на Кубани на поддержку фермерства в 2018 году выделили 1,3 млрд рублей

Объем господдержки для сельхозкооперативов вырос в регионе на 20%.

«В этом году на поддержку фермерства выделено около 1,3 млрд рублей, в том числе на развитие кооперации — более 360 млн рублей. Сегодня ни один другой регион не вкладывает столько средств в поддержку фермерских объединений», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что оценить достижения местных фермеров можно будет на традиционной «Кубанской ярмарке», которая пройдет в Краснодаре с 4 по 7 октября. Продукцию представят 800 фермеров.

«Процесс импортозамещения в крае более чем успешен — ассортимент качественной, конкурентоспособной продукции на стендах ярмарки огромный», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, очень важно, что все больше таких товаров производится именно в фермерских хозяйствах и сельхозкооперативах, сообщает ТАСС.

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