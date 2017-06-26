Кондратьев: на Кубани планируют получить урожай не ниже прошлогоднего

По словам губернатора, обильные дожди, прошедшие в начале лета, не должны помешать планам аграриев.

«Сработали на совесть. В 17 муниципалитетах уже приступили к обмолотам озимого ячменя. Пока рано делать прогнозы, но надеемся, что в этом году мы получим урожай сельскохозяйственных культур не менее, чем в прошлом году», — сказал он.

По его словам, уборка будет производиться на 1,5 млн га. Она должна завершиться в обычные сроки.

«Сегодня все предприятия АПК края обеспечены зерноуборочной техникой. На 220 единиц увеличено количество комбайнов. Теперь их более 6,7 тыс. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям убирать в день порядка 100 тыс. га», — отметил Кондратьев.

Согласно данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий в 2016 году составил 120,67 млн т, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае собрали более 10,1 млн т зерна при урожайности 60,2 ц/га. В семи районах края урожайность превысила 63 ц/га.

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