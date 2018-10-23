Кондратьев: на Кубани создается курортная инфраструктура высочайшего уровня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 октября оценил развитие инфраструктуры для туристов в Туапсинском районе.

Вместе с губернатором предприятия санаторно-курортного комплекса осмотрели спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместители главы региона.

В рамках реализации инвестиционного проекта, заключенного на форуме в Сочи, в поселке Небуг завершается строительство круглогодичного гостиничного комплекса Lavicon.

Первая очередь отеля, включающая 90 номеров различной категории, уже работает. Для туристов предусмотрена различная развлекательная инфраструктура, а также собственный пляж. В высокий курортный сезон гостиница принимает около 20 тыс. человек. В конце года планируют ввести в эксплуатацию еще 72 номера.

Сейчас здесь работает 120 человек. После запуска второй очереди число рабочих мест увеличится на 80 единиц. Общий объем инвестиций в создание отеля составит 2,7 млрд рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, наличие подобных гостиничных комплексов позволит дополнительно привлечь отдыхающих.

«Объективно, окупаемость строительства — это не перспектива ближайших лет. Но в дальнейшем выиграет не только Туапсинский район, а в целом курорты нашего края. Эффект будет колоссальным. Мы создаем настоящую курортную инфраструктуру высочайшего уровня», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона осмотрел санаторий «Автотранспортник России». Комплекс функционирует с 1988 года, к его реконструкции приступили около трех лет назад. За это время объем инвестиционных вложений составил около 90 млн рублей. В 2018 году введен в эксплуатацию новый спальный корпус на 60 мест.

В санатории есть бювет с минеральной водой, разработаны лечебные программы, которые пользуются спросом, в том числе в осенне-весенний период.

«В межсезонье тоже можно зарабатывать. Гибкая система ценообразования, широкий комплекс услуг дают конкурентное преимущество. Еще пять лет назад мы не имели такого уровня развития курортной инфраструктуры в Туапсинском районе, но рынок заставляет быть конкурентоспособными, работать на опережение тенденций», — подчеркнул Вениамин Кондратьев

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется 45 соглашений на общую сумму 45,27 млрд рублей. Они направлены, в том числе, на развитие существующей курортной инфраструктуры, а также на строительство новых объектов. Предусматривается создание более 4,2 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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