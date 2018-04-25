Кондратьев: на Кубани тренировочные базы для размещения команд-участниц ЧМ-2018 достроены

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае завершается подготовка тренировочных баз к чемпионату мира по футболу.

«Все площадки для размещения команд уже достроены. До конца мая все спортивные объекты пройдут этапы обследования, категорирования и утверждения паспортов безопасности. Мы постарались учесть пожелания всех команд, которые решили базироваться на Кубани», — сказал глава региона.

Он отметил, что проделана большая работа — от строительства новых объектов до благоустройства прилегающей территории. Особое внимание уделили антитеррористической и противопожарной безопасности.

«На объектах установлены системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, тревожные кнопки. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всем командам-участницам чемпионата мира. Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство», — цитирует Кондратьев пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи пройдет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа и две — раунда плей-офф.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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