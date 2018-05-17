Кондратьев: на Кубани увеличили посевные площади сои на 39 тыс. га

Сельхозпредприятия края завершили весеннюю посевную кампанию раньше срока.

Под яровые культуры на Кубани отведено почти 1,9 млн га. Аграрии засеяли яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу на зерно, сою, сахарную свеклу и рис.

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что общая площадь посева яровых не изменилась, но на 39 тыс. га выросла площадь, отведенная под сою, превысив 215 тыс. га. В 2017 году урожай сои был рекордным за последние 40 лет и составил 360 тыс. т. Глава региона уточнил, что получить его помогли увеличение площадей и семена российской селекции.

Все работы удалось завершить в оптимальные сроки. Вместе с благополучной зимовкой засеянных с осени зерновых это позволяет рассчитывать на богатый урожай, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по итогам 2017 года Россия получила рекордный урожай — 134,1 млн т зерновых, в 2018 году Минсельхоз прогнозирует не менее 110 млн т. Кубань в 2017 году стала лидером по объему производства сельхозпродукции в РФ.

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