Кондратьев: на Кубани в 2018 году газифицируют более 2 тыс. домов в сельской местности

Глава региона отметил, что на сегодняшний день уровень газификации населенных пунктов края составляет более 80%.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел 21 августа личный прием граждан, на котором обсуждались проблемы газификации, благоустройства, ремонта дорог и инженерных сетей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жительница анапской станицы Гостагаевской Светлана Николаенко попросила ускорить процесс газификации домов на восьми улицах.

По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федора Дереки, на объектах в Гостагаевской уже выполнено 20% работ. Газ будет подведен до конца года.

«Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы газ был в самых отдаленных селах и хуторах. Эта работа должна быть системной, а жители должны знать, когда в их дома придет тепло», — сказал Кондратьев.

Глава края отметил, что сейчас уровень газификации населенных пунктов Кубани составляет свыше 80%. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в текущем году предусмотрено более 77 млн рублей, что позволит газифицировать более 2 тыс. домовладений.

Жительница станицы Ленинградской Надежда Хныкина рассказала, что долгие годы не ремонтируется улица Мира.

«По этой улице живет много пенсионеров, инвалидов. Людям часто нужна медицинская помощь, но скорая не может проехать по бездорожью», — отметила Хныкина.

Глава района Владимир Гукалов доложил, что ремонт дороги уже начат. Работы планируется завершить в сентябре.

«Жители хутора Гарбузовая Балка испытывают неудобства от постоянных перебоев с поставкой воды», — пожаловалась губернатору учительница начальных классов Нина Кравченко из Брюховецкого района.

Кондратьев подчеркнул, что на 60-80% сети изношены в большинстве районов края. Именно поэтому было принято решение о ежегодной замене 5% коммунальных сетей в муниципалитетах.

«Для этого поселение должно представить проектно-сметную документацию. Администрация района ее уже подготовила, документация проходит экспертизу. Это даст возможность начать ремонтные работы весной 2019 года», — сказал губернатор.

С просьбой провести работы по берегоукреплению и очистке русла реки Иль обратился на прием житель Северского района Геннадий Шкилев.

«Проблема расчистки русел рек для Кубани имеет важное значение. Если работы не проводить своевременно, заторы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Это же относится и к берегоукреплению», — отметил Кондратьев.

Министр природных ресурсов края Сергей Еремин сообщил, что средства на расчистку реки Иль выделены, осенью на конкурсной основе будет определен подрядчик, работы завершатся в ноябре 2019 года.

Вениамин Кондратьев поручил главе района Адаму Джариму взять решение проблемы на особый контроль, так как это напрямую связано с безопасностью жителей края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник