Кондратьев: на Кубани в 2018 году зарплата работников социальной сферы вырастет на 18%

Об этом 22 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании третьей сессии ЗСК.

Речь идет о врачах, среднем медицинском персонале и сотрудниках учреждений культуры.

По словам главы региона, значительные средства в бюджете 2018 года предусмотрены на выполнение майских указов президента.

«Основная часть этих средств пойдет на повышение оплаты труда работников социальной сферы. В 2018 году в среднем на 18% вырастет зарплата врачей, среднего медперсонала и работников учреждений культуры. Зарплаты младшего медперсонала и соцработников увеличатся более чем на 30%», — отметил губернатор.

На эти цели из краевого бюджета направят почти 32 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в 2017 году.

Бюджетникам, которые не попадают под действие указов, зарплаты проиндексируют на 5%. Также на 4% будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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