Кондратьев: на Кубани восемь глав муниципалитетов — выходцы из Совета молодых депутатов

Губернатор Вениамин Кондратьев 29 марта принял участие в XIV собрании Совета молодых депутатов.

В краснодарский Дворец спорта «Олимп» приехали почти 1,6 тыс. кубанских депутатов. Кондратьев подчеркнул, что сейчас в регионе восемь глав муниципалитетов являются выходцами из Совета молодых депутатов.

«Вы прошли хорошую школу, начав свой путь с районов и хуторов. На местах научились чувствовать ситуацию и принимать ответственность за односельчан, которых нельзя подвести», — сказал глава региона.

По словам Кондратьева, сейчас стоят важные задачи по развитию экономики и соцсферы. Решать их будут в том числе присутствующие в зале. Губернатор отметил, что будущее Кубани через 15-20 лет зависит от них. Каждый из присутствующих должен уже сейчас быть на шаг впереди, чтобы завтра иметь конкурентные преимущества.

В 2018 году члены Совета молодых депутатов провели около 6 тыс. личных приемов граждан, рассмотрели более 9 тыс. обращений, 70% из них решено положительно.

По мнению замполпреда президента РФ в ЮФО Анатолия Сафронова, сильный состав Совета молодых депутатов позволит решить самые сложные проблемы и оправдать доверие жителей.

Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко наградили самых активных депутатов: 19 человек получили благодарности губернатора и почетные грамоты, благодарственные письма ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.