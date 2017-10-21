Кондратьев: на расходы соцсферы предусмотрели 72% бюджета

Он уточнил, что главная статья расходов — социальная сфера.

«Проект бюджета Кубани 2018—2020 отправили на рассмотрение в Заксобрание. 20 ноября обсуждать его на публичных слушаниях будут уже жители. Главная статья расходов — конечно, социальная сфера. В следующем году на нее пойдет почти 72% всех денег», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в твиттере.

По данным администрации Краснодарского края, в соответствии с майскими указами президента будет увеличена зарплата работникам сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. Также с 1 января 2018 года будет проведена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов. В том числе будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии.

Сохранится финансирование всех предусмотренных законодательством пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, будет продолжена поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Так называемый детский бюджет — средства на социальную поддержку детей и семей, имеющих детей, — на 2018 год составит 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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