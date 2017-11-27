Кондратьев: на ремонт коммунальных сетей на курортах требуется около 15 млрд рублей

Губернатор региона рассказал о решении ежегодно планово заменять сети водоотведения и водоснабжения на 5%.

«Спрос на отдых в Краснодарском крае постоянно растет, но существующие сегодня коммунальные сети не рассчитаны на 16 млн человек. Их надо менять, модернизировать, а это очень серьезные средства. Только на реконструкцию водопроводного хозяйства в курортной зоне требуется минимум 14,8 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что для региона это слишком большие суммы, для решения задачи потребуется федеральная поддержка. По словам губернатора, власти региона сейчас занимаются этим вопросом, сообщает ТАСС.

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