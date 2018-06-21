Кондратьев: надеюсь, сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ в Сочи

Губернатор Краснодарского края поздравил российских футболистов с победой над Египтом.

«Сборная России практически обеспечила себе выход в плей-офф! Досрочно! Теперь бы не сбавлять темпов. Вся страна в вас верит. Надеюсь, мы увидим игру нашей команды в Сочи — 30 июня здесь будет матч 1/8 финала. А еще лучше — в четвертьфинале 7 июля», — написал Кондратьев в своем Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России обыграла Египет и практически обеспечила выход в плей-офф ЧМ. Встречу посетили 64 тыс. 468 зрителей.

Сборная России по футболу проведет заключительный матч группового этапа против команды Уругвая 25 июня в Самаре. Если россияне займут первое место в группе А, то сыграют в Сочи матч 1/8 финала.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник