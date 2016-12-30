Кондратьев: надо искать внебюджетные источники для развития Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре рассказал, возможно ли возобновление программы «Краснодару — столичный облик».

«Благодаря программе Краснодар значительно изменился в последнее время, и сейчас сложилась определенная позиция, что без нее дальнейшее развитие города чуть ли не невозможно. Это категорически неверно. И ждать просто возвращения программы как манны небесной не стоит. Хотя я и не исключаю возможности ее восстановления. Но надо понимать, что если это и произойдет, то не в ближайшее время», — рассказал глава региона в интервью РБК.

По мнению Кондратьева, сейчас Краснодару и прежде всего новому мэру нужно занять проактивную позицию, участвовать в других госпрограммах, искать внебюджетные источники финансирования для развития города.

«Мы не можем из-за прекращения программы лишить, например, жителей Московского микрорайона школы на 2,5 тыс. мест. Строительство предполагалось в рамках КСО («Краснодару — столичный облик»), под здание уже была выделена земля. Сейчас мы приняли решение привязать к данному участку две типовые школы по 1 тыс. 550 мест каждая. И мы не будем ждать, пока на это появятся деньги в городе или в крае. Строительством будет заниматься инвестор под наши гарантии. Впоследствии город школы выкупит», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что с помощью средств инвесторов планируется завершить и реконструкцию кинотеатра «Аврора».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о нарушениях в программе «Краснодару — столичный облик» депутаты ЗСК впервые заявили в ноябре 2015 года. Тогда Контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила нарушения на 397 млн рублей.

Эту ситуацию прокомментировал Владимир Евланов, который на тот момент занимал пост мэра города.

«Всего по программе на 2014 год выделялось 2 млрд 230 млн рублей. Подвергалась проверке только часть программы. По результатам проверки документы были отправлены в прокуратуру. За допущенные нарушения виновных привлекли к ответственности. Выговор сделан руководителю городского департамента строительства Дмитрию Кривоносову. Мы сделали для себя все необходимые выводы», — сказал Евланов.

Во время обсуждения бюджета на 2016 год в ноябре 2015 года депутаты приняли решение прекратить финансирование программы.

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