Кондратьев: надо принимать кадровые решения в отношении нерадивых чиновников

Как исполняют поручения губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 31 мая проверили в краевой администрации. В аутсайдерах оказались сразу несколько муниципалитетов. Это Краснодар, Лабинский, Темрюкский и Гулькевичский районы.

В последнем затянуты сроки по исполнению целого ряда поручений. Например, в одной из участковых больниц с 2016 года никак не могут начать ремонт. Деньги на эти цели предусмотрены в краевом бюджете, однако местные власти так и не подготовили проектно-сметную документацию. По мнению Вениамина Кондратьева, это просто безответственное отношение к работе муниципальных чиновников.

«Бледнеть перед жителями Гулькевичского района только потому, что такие нерадивые чиновники, я не собираюсь. Я понимаю, что дальше мне с такими чиновниками не по пути. Вот разберитесь конкретно и лично мне доложите, кто занимался проектно-сметной документацией с момента моего поручения и почему так долго вносили изменения. И чем это обусловлено. Если такими «деловыми» качествами, тому, кто этим занимался, не нужно это делать. Вот разберитесь и доложите», — сказал губернатор.

Всего с начала года в администрацию края поступило около 40 тыс. обращений кубанцев. Из-за отписок местных чиновников многие жалобы дошли даже до приемной президента. По каждому случаю глава региона поручает контрольному управлению разобраться отдельно, а по итогам проверки принять кадровые решения.

«Порой мы отвечаем на жалобы, даже не выезжая на место. В муниципалитете, где это возможно, нужно доехать, посмотреть и определиться. На место никто не выезжает, но ответ идет на два листа. Невозможно управлять муниципалитетом, невозможно понимать и чувствовать, что нужно жителям того или иного района, сидя в своем кабинете. Никак. Не получится контакта и настоящего ощущения реальности жизни. Если нет результатов, нужна ротация. Найди себе другую работу, если так считаешь нужным. Нельзя, чтобы люди сидели на местах по 15 лет, а жалобы так же не рассматривались по 15 лет», — заявил Кондратьев.

Час контроля Вениамин Кондратьев проводит в последний четверг каждого месяца. Эту традицию глава региона завел три года назад. На сегодняшний день в стадии исполнения находится 39% поручений губернатора края.

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