Кондратьев наградил лауреатов конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!»

На кадровом форуме региона, который 14 декабря стартовал в Краснодаре, назвали имена победителей конкурса.

Глава региона Вениамин Кондратьев вручил им памятные дипломы. По его словам, смысл конкурса в том, чтобы найти талантливых, амбициозных людей, способных принимать решения, и помочь им стать лидерами.

«Конечно, выиграть конкурс — не значит стать лидером. Для этого необходима совокупность качеств — умение брать на себя ответственность, мотивировать сотрудников, способность анализировать и действовать быстро. В основе всей вашей деятельности должен быть результат», — сказал Кондратьев.

Конкурс, который учредили по инициативе губернатора, стартовал в сентябре. Заявки на участие подали более 4 тыс. человек. До финала дошли 100 участников. Они пройдут стажировку в разных организациях края и получат консультации от глав крупных компаний.

Также 25 победителей смогут поучаствовать в программе подготовки высшего кадрового резерва Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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