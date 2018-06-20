Кондратьев наградил лучших работников в области здравоохранения

В ходе мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, 20 июня глава региона поздравил представителей отрасли.

Губернатор посетил мероприятие накануне рабочей поездки в Абинский район.

«Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Здесь собрались люди, которые дают нам возможность жить. Вместе на передовой мы отвечаем за нашу пятимиллионную Кубань», — обратился Вениамин Кондратьев к присутствующим.

Губернатор поблагодарил работников здравоохранения за отличные цифры и результаты, которые показывает сегодня отрасль.

«За всеми успехами стоит ваш непростой ежечасный труд, порой ценой собственного здоровья вы даруете жизнь другим людям, «заводите» их сердца. Вы максимально берете на себя чужую боль, дарите надежду и больному, и его родственникам. Но главное, сегодня наши врачи дают нам уверенность, что все со здоровьем у жителей края будет хорошо», — подчеркнул глава региона.

Как добавила заместитель губернатора Анна Минькова, впервые за 20 лет на Кубани достигли исторического минимума по общей смертности.

«Были спасены жизни более чем 1,5 тыс. человек, особенно это касается людей в трудоспособном возрасте. Мы с вами научились предотвращать смерти и делаем это качественно», — отметила Минькова.

Она добавила, что нагрузка на систему здравоохранения увеличивается в разы, средняя продолжительность жизни в крае — 73 года, и этот показатель необходимо повышать и дальше.

«Перед каждым лечебным учреждением, перед каждым врачом стоит задача своевременно профилактировать заболевания и налаживать более четкую работу с пациентами старшего поколения», — подчеркнула вице-губернатор.

После торжественной части губернатор наградил лучших работников отрасли. Медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» был удостоен заместитель главного врача по хирургии Краевой клинической больницы № 2 Владимир Дурлештер. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» присвоили девяти специалистам.

Кроме того, глава региона вручил почетные грамоты и благодарности главы администрации отличившимся медицинским работникам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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