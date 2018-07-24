Кондратьев наградил муниципалитеты-лидеры по привлечению инвестиций

Церемония награждения прошла в Краснодаре 24 июля.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты и благодарности руководству муниципалитетов-лидеров по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата. Оценка деятельности муниципалитетов велась по ряду критериев — например, учитывалась инвестиционная деятельность в части реализации крупных инвестпроектов, привлеченный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, в том числе на душу населения.

По итогам прошлого года рейтинг возглавил Тимашевский район. Муниципалитет второй год подряд занимает высшую строчку рейтинга. В Тимашевске отмечен существенный рост инвестиций на фоне значительных объемов вложений.

За второе место в рейтинге благодарность главы края бъявили администрации Краснодара. Краевой центр в 2017 году продемонстрировал наибольший результат по инвестициям в общекраевом объеме — 108 млрд рублей.

Третью позицию в рейтинге занял Белоглинский район. Муниципалитет на протяжении двух лет является лидером по эффективности реализации крупных инвестпроектов.

«Я подчеркиваю, объем привлеченных инвестиций, реализованных проектов напрямую зависит от глав муниципалитетов. Будьте активными, усильте работу с инвесторами, прислушивайтесь к представителям бизнеса. Инвесторы должны стремиться попасть на Кубань», — обратился губернатор к руководителям муниципалитетов.

Как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, также подвели итоги конкурса городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала. Этот рейтинг составили по поручению губернатора Кубани.

«По итогам 2017 года первое место занял Белоглинский район, за ним последовали Краснодар, Абинский, Темрюкский районы, пятерку лидеров замкнул Геленджик. К концу года эти муниципалитеты получат поощрения в виде дополнительного финансирования из краевой казны — всего 75 млн рублей», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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