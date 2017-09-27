Кондратьев накануне открытия побывал в новом парке возле стадиона ФК «Краснодар»

Объекты парка губернатору представил бизнесмен Сергей Галицкий.

Общая площадь территории составляет 22,7 га, озеленения — 13,2 га. Там высажено более 2,3 тыс. деревьев. Парк включает 30 различных зон, в том числе летний амфитеатр, смотровую площадку, террасированный сад, фонтан-каток. Для детей построена большая песочница с горками, веревочный парк, скалодром, музыкальный и водный лабиринты. Кроме того, есть площадка для стритбола и скейтпарк.

По словам Сергея Галицкого, полноценно объект заработает весной 2018 года, когда будут завершены все работы.

«Но мы хотели, чтобы горожане могли посещать парк уже этой осенью. В планах — допосадка 150-200 деревьев и продолжение работ по благоустройству следующей очереди», — добавил предприниматель.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что новый парк станет еще одним любимым местом отдыха горожан.

«Для Краснодара это очень необычный, фундаментальный проект. Здесь, практически в центре города, создана комфортная обстановка для отдыха и взрослых, и детей. И я очень рад, что благодаря Сергею Николаевичу такой парк у нас появился. Это то, что останется на века», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техническое открытие паркового комплекса пройдет 28 сентября.

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