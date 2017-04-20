Кондратьев: налоговый вычет на отдых в РФ — беспрецедентная мера по развитию туризма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 апреля прокомментировал предложение Совета Федерации о введении налогового вычета при приобретении путевок на отечественные курорты.

Краснодарский край был одним из инициаторов такой льготы.

«Налоговый вычет на отдых на российских курортах — это беспрецедентная мера по развитию внутреннего туризма. Так мы сможем поддержать развитие туризма внутри страны и региона. Для этого у нас есть все условия. Повысится и легализация отдыха», — сказал губернатор.

Кондратьев добавил, что такие меры будут способствовать существенному увеличению объема внутрироссийского туристического рынка. Налоговая льгота будет иметь и социальную направленность. Она поможет сделать отдых доступным для большего количества людей. По его мнению, это скидка на турпутевку для жителей страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Совете Федерации в апреле предложили делать налоговый вычет гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России.

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