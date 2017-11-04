Кондратьев: народ останется великим, если сохранит связь поколений и общие традиции

В Краснодаре на площади имени Пушкина проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В торжественной программе приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, член Совета Федераций Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, председатель Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, руководитель краевой молодежной общественной организации «Агентство молодежных инициатив» Александр Пилипенко.

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани в мире соседствуют сотни национальностей.

«Народ только тогда останется великим, если он сохранит связь поколений, благодарность своим корням, будет связан одной общей незримой нитью, традициями, культурой и ценностями», — сказал он.

С Днем народного единства жителей и гостей края поздравил Владимир Нарожный. Он посетил Кубань с дружеским визитом в честь праздника.

«На протяжении многих десятилетий адыгов и казаков связывают прочные экономические и культурные связи, добрые и товарищеские отношения, вековые традиции, любовь к родине. Подлинная сила наших народов всегда была в единстве», — отметил председатель Государственного Совета — Хасэ Адыгеи.

Владимир Бекетов пояснил, что сегодня на одной площади собрались представители разных политических партий, общественных организаций, ветераны и молодежь.

«Это яркая демонстрация сплоченности жителей нашего края. Вы показываете готовность ежедневно своим трудом укреплять могущество нашей великой страны и Кубани. А если потребуется, то и стать на их защиту», — добавил член Совета Федераций Федерального Собрания РФ.

В День народного единства десятки тысяч кубанцев вышли на торжественные митинги. Участие в них приняли представители органов власти, политических партий, общественных движений и национально-культурных объединений края.

Сейчас на площади имени Пушкина проходит концерт с участием творческих коллективов края, а также звезд российской эстрады — групп «Пропаганда» и IOWA. На мероприятии собрались более 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в День народного единства проходит более 3,5 тыс. мероприятий. Во всех городах и районах проводят фестивали, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, флешмобы.

С 18:00 4 ноября до 1:00 5 ноября под девизом «Искусство объединяет» театры и библиотеки, музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.

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