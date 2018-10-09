Кондратьев: наш народ знает, что нет ничего страшнее войны и нет ничего дороже мира

В торжественных мероприятиях в Темрюкском районе, посвященных 75-летию освобождения края и завершению битвы за Кавказ, приняли участие более 20 тыс. человек.

«Наши деды и прадеды 75 лет назад выбили врага с Таманского полуострова, очистили Кубань от фашистов. В небе над Таманью были одержаны первые крупные победы советских летчиков. Имена всех, кто принимал участие в битве за Кавказ, навсегда вписаны в историю Великой Победы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что победа досталась большой ценой. Только на одной Сопке Героев в Новороссийске похоронены 16 тыс. солдат. Во время оккупации погибли 60 тыс. земляков — женщин, стариков, детей.

«Разоренная, истерзанная, обескровленная Кубань! Это страшная правда о войне, которую мы должны сохранить и передать будущим поколениям, чтобы помнили. Помнили и о том, как солдаты-победители восстанавливали из руин станицы и города, как вчерашние фронтовики поднимали заводы, засевали поля — строили новую мирную жизнь», — акцентировал внимание губернатор.

Он подчеркнул, что нынешние поколения никогда не уронят чести своих отцов и дедов, всегда будут помнить, какую цену они заплатили за процветающую Кубань.

«Наш народ знает, что нет ничего страшнее войны и нет ничего дороже мира. Ветераны и труженики тыла, вы все для нас герои. Все до одного», — сказал Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что чем больше проходит времени, тем острее осознание, какой ценой досталась Победа.

«Для Кубани 9 октября — особенный день в календаре. По большому счету — это дата ее второго рождения. Именно на Кубани поставлена победная точка в битве за Кавказ. Память о героических события запечатлена в книгах, в памятниках, но главное — это память, которую мы храним в наших сердцах», — цитирует Бурлачко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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