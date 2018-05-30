Кондратьев: наша задача — выводить кубанскую винодельческую продукцию на мировые рынки

Губернатор Вениамин Кондратьев на презентации в Берлине рассказал о перспективах расширения географии поставок кубанских вин.
Было представлено 17 ведущих винодельческих предприятий края. Специалисты отрасли виноградарства и виноделия узнали об особенностях производства кубанских вин и продегустировали их.
Губернатор отметил, что Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В 2017 году было разлито 14,3 млн дал вина и 3,6 млн дал игристых виню. Это составляет более 40% объема российского вина.
«Теперь наша задача выводить продукцию на мировые рынки, расширять географию поставок. Мы стремимся к тому, чтобы наше вино было доступно и для жителей Германии. Кубанское вино — это продукт, который заслуживает экспорт, и ничем не уступает французскому или итальянскому», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал сферу виноделия перспективной для расширения сотрудничества между субъектами.
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