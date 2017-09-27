Кондратьев: настал черед молодых менять современную жизнь к лучшему

В Краснодаре 27 сентября состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи. На мероприятии собрались около 1 тыс. учащихся казачьих классов и кадетских училищ со всего Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что на начальном этапе основу Союза казачьей молодежи составят учащиеся около 3,5 тыс. казачьих классов и семи кадетских корпусов. Это около 85 тыс. детей края.

«Мы хотим дать вам площадку, на которой вы сможете общаться, вместе реализовывать свои проекты. Площадку, которая объединит вас одной общей идеей», — сказал глава края.

По его словам, союз откроет для детей новые перспективы. Это форумы, слеты, обмен опытом. На них учащиеся смогут озвучивать свои позиции, поднимать темы, которые их волнуют.

«Мы уже доказали всем: казачество — это не пережиток прошлого. Настал черед молодых менять современную жизнь к лучшему. Именно вам предстоит заложить основы молодежного казачьего движения. Убежден, что среди тех, кто собрался в этом зале, есть будущие атаманы районных обществ и, наверняка, будущий атаман Кубанского казачьего войска», — отметил губернатор.

На мероприятии зачитали приветствие министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. По ее словам, съезд станет важной вехой в развитии казачьего движения на Кубани.

«Создание союза послужит становлению интересной и яркой общественной жизни молодого поколения казачества, формированию лидерских качеств», — указано в обращении.

Васильева отметила значимость казачьего образования. По мнению министра, сейчас это одна из лучших форм подготовки высококвалифицированных специалистов для государственной службы и всех отраслей народного хозяйства.

Вице-губернатор Анна Минькова подчеркнула, что на Кубани казачье образование становится более востребованным.

«За последний год казачьи классы и группы появились во всех школах края. Растет и количество школ с региональным статусом казачьих. Если в 2008 году их было 13, то сейчас уже 25», — уточнила замглавы края.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда добавил, что учредительный съезд Союза казачьей молодежи проходит в дни празднования 225-й годовщины высадки черноморских казаков на Тамань и 80-летия края.

«Ваши успехи в учебе, самообразовании, духовном развитии должны стать достойным продолжением доблестного служения Родине предков — тех, кто своим трудолюбием и несгибаемой волей преобразовал эту кубанскую землю», — сказал он.

Участники встречи подписали протокол о создании регионального общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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