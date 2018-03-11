Кондратьев назвал бредом заявления Яроша о захвате Кубани

Бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории РФ.

По его словам, Украине необходимо вернуть Крым и зачистить Донбасс от «антигосударственного элемента». После этого «можно будет подумать о захвате территорий России».

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — цитируют Яроша РИА «Новости».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter назвал заявления Яроша бредом.

Бред сивой кобылы https://t.co/MnR95nBrsk #пишусам

— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 11 марта 2018 г.

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