Кондратьев назвал «убитыми» дороги на Тургенева и Новороссийской в Краснодаре

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22cf0ade7e027b1b3ceb9d81173d98e0 Кондратьев назвал «убитыми» дороги на Тургенева и Новороссийской в Краснодаре Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в плохом состоянии.

«Каждый день получаю десятки жалоб на краснодарские дороги. Улицы Тургенева и Новороссийская — без комментариев. «Убитые» — это мягко сказано, — написал губернатор в своем микроблоге в Twitter. — Сейчас будем решать, какими силами и за какие сроки это устранят. И спрос за это будет строгий. Пока что осматриваем фронт работ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре за год планируют отремонтировать 42 участка автомобильных дорог на сумму 2 млрд рублей.

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