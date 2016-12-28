Кондратьев назвал экономические точки роста региона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обозначил основные отрасли экономики региона, развитию которых краевая власть будет уделять особое внимание в 2017 году.

По его словам, необходимо обеспечить развитие четырех определяющих отраслей региона. Это АПК, промышленность, транспорт и туризм.

«Поверьте, в каждой отрасли нашей экономики есть свои точки роста. В каждой! Мы и середины здесь не достигли. Если бы наша экономика работала как часы, тогда бы у нас не было таких долгов — 145 млрд рублей. Это показатель того, что мы не можем зарабатывать ровно столько, сколько нам нужно на жизнь. Несоразмерность доходов и расходов у нас сегодня колоссальная», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сокращение этой разницы не должно сказаться на жизни жителей края.

«Человек есть человек. И спрос населения таков, что все желают жить только лучше, а не хуже. Конечно, тяжело наблюдать, когда у нас в одних районах есть асфальт, тротуарная плитка, детские сады, школы, а где-то, давайте признаем, и этого нет. Для меня это болевые точки, которые заставляют максимально работать на создание новых экономических точек роста», — подчеркнул Кондратьев.

Руководитель края рассказал о том, как принято встречать Новый год в семье Кондратьевых. Он признался, что работа в должности губернатора не сказалась на его общении с близкими друзьями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Полную версию интервью с главой Краснодарского края смотрите 28 декабря в 20:30 в эфире канала «Кубань 24».

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