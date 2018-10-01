Кондратьев: нельзя допустить отключения газа в соцобъектах

В преддверии отопительного сезона глава Кубани Вениамин Кондратьев на планерном совещании обозначил вопросы, касающиеся погашения задолженности за газ.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в пяти котельных Темрюкского района уже отключали подачу топлива за долги.

Вениамин Кондратьев отметил, что без горячей воды остались детские сады, поликлиника и школа. Ситуацию пришлось решать в ручном режиме.

Как сообщил глава Темрюкского района, предприятие «Тепловые сети» является банкротом и имеет задолженность около 240 млн рублей.

«С руководством «Газпрома» мы будем совместно искать решение проблемы. Но уже сейчас делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. Так, одну котельную подключили, и люди получают горячую воду», — пояснил Федор Бабенков.

«Понятно, что ресурсоснабжающие организации таким образом борются с неплательщиками. Но наша с вами задача — сделать так, чтобы при этом не страдали социальные объекты и добросовестные плательщики. Нельзя допустить, чтобы Темрюкский район стал первым среди тех муниципалитетов, где ситуация может повториться», — сказал губернатор.

По его словам, наиболее сложная обстановка по долгам сложилась в Северском, Темрюкском, Крыловском и Ейском районах.

Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко провести соответствующую работу и выработать меры по недопущению роста задолженности как со стороны юридических, так и физических лиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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