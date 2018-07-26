Кондратьев: необходимо поднять престиж казачества среди молодежи

Губернатор Вениамин Кондратьев на Совете атаманов Кубанского казачьего войска 25 июля поставил задачу активнее привлекать в казачьи ряды молодежь.

По словам главы региона, вопросы качественного обновления Кубанского казачьего войска сегодня стоят особенно остро. Для их решения в крае активно развивают казачье образование — работают 35 казачьих школ, к новому учебному году их число увеличится. Образован Союз казачьей молодежи Кубани. В его состав вошли почти 90 тыс. человек — воспитанники кадетских корпусов, ученики казачьих классов, студенты техникумов и профтехучилищ.

«Следующим этапом может стать создание районных штабов молодых казаков — первичное звено. Необходимо поднять престиж казачества среди молодежи. Ребята должны стремиться стать казаками. Растить и мотивировать казаков — наша основная стратегическая задача», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил проиндексировать зарплату казаков-дружинников.

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