Кондратьев: необходимо поменять формат господдержки предприятий

Об этом губернатор Краснодарского края сообщил 10 августа на заседании Совета по промышленности, которое проходит в Армавире.

В совещании приняли участие первый заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Юлия Калимулина, вице-губернатор края Сергей Алтухов, руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов, руководители промышленных предприятий региона.

По мнению Куликова, сегодня в рамках поставленных задач по развитию промышленного сектора на первое место выходит вопрос о мерах государственной поддержки предприятий. Вениамин Кондратьев отметил, что к проблеме господдержки необходимо подходить серьезно.

«Выберите приоритетные промышленные предприятия, чтобы оказать реальную господдержку, пусть их будет всего десять. Вложимся, они начнут зарабатывать, станут локомотивами. Необходимо поменять формат господдержки, научиться расставлять приоритеты. Где-то краевой бюджет вложится, где-то льготные кредиты», — подчеркнул губернатор.

Департамент промполитики края подготовил и утвердил изменения в краевую государственную программу по развитию промышленности, предусматривающие как дополнение программы новыми мероприятиями, так и увеличение объема ее финансирования до 100 млн рублей ежегодно.

По мнению губернатора, для полноценного развития отрасли в регионе этих мер недостаточно. Вениамин Кондратьев предложил создать региональный Фонд поддержки промышленности, который будет поддерживать не только крупные промпредприятия, но и средние и мелкие производства.

«Создать Фонд промышленности края, наполнить его до 1 млрд рублей, и это будет реально. Мы должны достичь результатов», — сказал губернатор края.

Идею создания регионального Фонда поддержала Юлия Калимулина. По ее словам, Минпромторг России выделил 277 млн рублей на развитие промышленности Кубани. Однако создание новых производств невозможно без современной промышленной инфраструктуры.

«Сегодня пять индустриальных парков в крае находятся в разной степени готовности. Включение в сеть Минпромторга — серьезный шаг для получения поддержки, ждем Краснодар с заявками. Мы активно взаимодействуем в этом плане с краевым департаментом промышленности», — цитирует Калимулину пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о создании в крае региональный Фонд развития промышленности заявлял вице-губернатор Сергей Алтухов в мае. По его словам, на тот момент уже началось формирование фонда.

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