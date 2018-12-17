Кондратьев: новый комбинат хлебопродуктов будет производить изделия из кубанского зерна

В промышленном парке Краснодара 17 декабря открыли комбинат хлебопродуктов. В церемонии запуска объекта приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.

Комбинат будет выпускать продукцию общим объемом 70 тыс. т в год для магазинов «Магнит» в 65 регионах страны. Благодаря запуску нового производства создано около 400 рабочих мест.

«Важно, что комбинат будет производить изделия из нашего кубанского зерна. Такие предприятия помогают нам развивать переработку, делать важный шаг к тому, чтобы перестать быть сырьевым регионом», — отметил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, поддержка промышленности и создание индустриальных парков для Краснодарского края — одно из приоритетных направлений работы.

«Мы понимаем важность этого проекта, поэтому край со своей стороны предоставил налоговые льготы и около 350 млн рублей субсидий для развития инфраструктуры. Конечно, мы заинтересованы в расширении этого индустриального парка. Краснодару и краю нужны новые высокотехнологичные производства и рабочие места», — добавил Кондратьев.

Ольга Наумова рассказала, что в этом году в компании утверждена стратегия по развитию собственных производств. В начале следующего года здесь откроется еще одно предприятие — «Кондитер Кубани».

Соглашение о создании индустриального парка розничной сети «Магнит» в Краснодарском крае было подписано в 2015 году на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Проект включен в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Краснодарского края.

Особенностью первого резидента парка — «Кубанского комбината хлебопродуктов» — является объединение трех отдельных фабрик: по выпуску мучных кондитерских, бараночносухарных и макаронных изделий. Это позволит повысить эффективность работы и снизить себестоимость товаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый на Кубани промышленный индустриальный парк «Краснодар» открыли в поселке Дорожном. Индустриальный парк и предприятие входят в группу компаний «Магнит», выступающую инвестором проекта. На предприятии действует своя лаборатория, включающая трехступенчатый контроль качества. Здесь уже построен и введен в эксплуатацию энергоцентр мощностью 14,6 МВт.

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