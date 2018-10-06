Кондратьев: нужна скоординированная политика по продвижению российского вина

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил на VIII Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо.

«Нам нужна скоординированная общая политика по продвижению российского вина, условия, которые позволят «винному патриотизму» сформироваться. И оставить этот процесс просто на откуп рынку будет неправильно», — сказал глава региона.

По его мнению, здесь необходимы совместные усилия виноделов, общественных объединений и представителей власти. Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край готов оказывать максимальное содействие в этом вопросе, создавать условия для того, чтобы отечественные производители обеспечивали страну настоящими винами и шампанскими.

Так, в этом году в регионе будет заложено больше 2 тыс. га — это самый высокий показатель за последние семь лет. При этом половина саженцев — отечественных сортов.

Общая площадь виноградников в крае составляет 25,4 тыс. га. За последние пять лет валовое производство винограда выросло на 25% с 150 тыс. т до 200 тыс. т. Виноградарством в крае занимается 212 хозяйств, в том числе 65 специализированных и 147 КФХ. Основные виноградарские и винодельческие предприятия находятся в Темрюкском районе, Анапе, Крымском районе, Геленджике и Новороссийске. Финансирование отраслей в этом году составило более 430 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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