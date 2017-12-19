Кондратьев: нужно привлечь казаков и дружинников к обеспечению безопасности на выборах

В день президентских выборов на Кубани будут работать больше 2 тыс. 700 избирательных участков. Обеспечить безопасность на каждом из них 19 декабря поручил Вениамин Кондратьев. Губернатор провел краевой Совбез, главным вопросом которого стала подготовка к единому дню голосования.

Все участки оборудуют металлодетекторами и другими средствами технического контроля. Также по распоряжению главы региона усилят охрану участковых комиссий.

«Я обращаюсь к главам муниципальных образований. Полиция и так будет делать свою работу, как я сказал, исходя из компетенции действующего законодательства. Но здесь тоже нужно понимать, что мы однозначно должны усилить безопасность всех избирательных участков с помощью казаков и дружинников. Все избирательные участки, без исключения. Маленькие и большие, все — это мое поручение. И в сегодняшнем решении это нужно отразить», — сказал Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край — один из лидеров по количеству избирателей. Правом голоса на Кубани могут воспользоваться более 4 млн человек. В то же время именно поэтому регион привлекателен для сторонников радикальных движений. Еще одно поручение губернатора — своевременно выявлять и пресекать факты незаконной агитации.

«Давайте дискутировать, давайте каждый будет высказывать свою точку зрения. Но без экстремизма, еще раз подчеркиваю. А это зависит от нас. Главы муниципальных образований, держите очень плотный контакт с движениями, партиями. Они должны понимать, что грань ни в коем случае переходить нельзя. Краснодарский край — территория закона. И никакие выходки экстремистского толка здесь не пройдут. За это будет очень суровое наказание в соответствии с законом. У нас единое правовое пространство в России, в Краснодарском крае оно как нигде будет соблюдаться», — сообщил Вениамин Кондратьев.

«Каждый избирательный участок должен отвечать требованиям антитеррористической и пожарной защищенности, быть оборудованным необходимыми информационными и техническими ресурсами, такими как видеонаблюдение, средства связи, сигнализация. Любой сигнал от гражданина, общественной организации или политической партии должен стать предметом тщательного и объективного рассмотрения», — отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В России уже официально стартовала предвыборная кампания. Сам день голосования назначен на 18 марта 2018 года. За порядком на избирательных участках края будут следить более 14 тыс. человек.

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