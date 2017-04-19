Кондратьев: нужно сохранить экологическую ситуацию накануне курортного сезона

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 апреля провел видеоселектор в Анапе в связи с крушением сухогруза «Герои Арсенала».

В заседании приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств. До начала совещания глава края осмотрел береговую линию Анапы, где уже выставлены мониторинговые посты.

«Сейчас нет подтверждения, что разлив топливных продуктов произошел, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Я требую, чтобы мониторинговые группы были обеспечены необходимой техникой. Нужно сделать все возможное для сохранения экологической ситуации в преддверии курортного сезона», — подчеркнул глава региона.

Вице-губернатор Юрий Гриценко доложил, что пока, учитывая шторм и высоту волны до 4 м, точную информацию о размерах разлива получить не удается, но идет постоянный мониторинг территории. По его словам, при необходимости будут использоваться специальные установки для так называемого выжига нефтепродуктов.

По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, сейчас вертолеты МЧС работают на максимально низких высотах, есть надежда, что ситуация прояснится с улучшением погоды.

Как сообщил начальник краевого отделения Гидромета Юрий Ткаченко, сегодня, как минимум, до 18:00 сохранится ветер и волнение моря до 3-4 м.

«Улучшение погоды начнется ближе к ночи, однако, 21 апреля опять ожидается циклон, ветер усилится», — пояснил Ткаченко.

Кондратьев призвал все службы работать максимально оперативно.

«Мы должны мониторить ситуацию ежечасно, чтобы положение не усугубилось», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. Спасатели подняли на поверхность тела двух моряков с сухогруза. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В Анапе 19 апреля губернатор проведет экстренное селекторное совещание по факту крушения сухогруза в Керченском проливе. На совещании также рассмотрят вопросы экологической безопасности. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил установить боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

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