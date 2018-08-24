Кондратьев: обеспечивать безопасность Крымского моста — это ежедневная работа

Впервые после открытия Крымского моста в его районе провели антитеррористические учения «Циклон-Вихрь — 2018».

Операцией руководил начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов при участии главы региона Вениамина Кондратьева. Силовики совместно с медиками отработали несколько сценариев. По легенде, террористы захватили судно. Необходимо спасти заложников, заблокировать водный транспорт и обезвредить нападавших. Оперативную работу при крупных ДТП на путепроводе показали спасатели и врачи. Также во время учений проверили действия всех служб при захвате злоумышленниками автобуса. Губернатор отметил межведомственное взаимодействие и поблагодарил за слаженную работу.

«Обеспечивать безопасность Крымского моста — это ежедневная работа. Ежедневная, а не разовая. Мост примыкает к нашим территориям, поэтому на нас — особая ответственность за безопасность Крымского моста. Сегодня вы продемонстрировали свое умение, навыки, профессионализм на высочайшем уровне. Можно смело сказать, что мост находится под надежной охраной и защитой. Я хочу вас поблагодарить за службу и выразить надежду, что дальнейшие совместные учения как следствие будут нести за собой отточку профессиональных навыков и умений», — отметил Вениамин Кондратьев.

«Основные задачи, поставленные на сегодняшний этап, выполнены. Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия. Считаю, что уровень взаимодействия возрастает. В дальнейшем учения будут проходить на регулярной основе с отработкой новых элементов. Сегодняшние учения несмотря на ясный солнечный день проходили в достаточно сложной ветровой погодной обстановке. Тем не менее, основные задачи выполнены и решены на должном уровне», — сообщил начальник управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов.

Учения стартовали больше недели назад. За это время правоохранители и силовики края проверили антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры Темрюкского района.

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